„Gesprächsbereit“ - Garcia zurück nach Salzburg?

Was ist bei St-Étienne und Olympiakos schiefgelaufen?

Ich war dann am Ende sieben Jahre nur im Ausland unterwegs, weg von zu Hause. Die Lage von St-Étienne hat es mir bereits erlaubt, näher und schneller bei meiner Familie in Barcelona zu sein. Mit ein Grund, warum ich von Salzburg weggegangen bin. Es lief sportlich gut, jedoch gab es mit dem Besitzer und Präsidenten von Anfang an unterschiedliche Sichtweisen. Ich wollte Sachen grundlegend ändern, sie nicht. Olympiakos ist indes ein Verein mit vielen Problemen, da gab es zu meiner Zeit einen Eigentümer-Wechsel, der viel veränderte. Bevor ich jetzt wieder wo unterschreibe, werde ich sorgfältig nachdenken. Es gab Angebote aus China, Saudi-Arabien mit viel Geld. Fand ich nicht so interessant. Wie mitten in der Saison im Abstiegskampf etwa bei Celta einzusteigen. Ich will eine klare sportliche Perspektive, eine klare Philosophie, einen Verein, in dem jeder mitzieht. Meine Probleme daheim sind mittlerweile gelöst. Innerhalb Europas kann ich mir daher einiges vorstellen, ich freue mich auf die Trainerbank!