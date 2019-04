Nach krimineller Kindheit nun Mordversuchs-Prozess

In den 90er Jahren galt der Bosnier Fadil S. als „kriminellster Bub Österreichs“. Aus dem hyperaktiven „Früchtchen“ wurde ein Mann, der morgen in Wels wegen Mordversuchs vor Gericht stehen soll. Der 38-Jährige wird beschuldigt, seine 49-jährige Ex-Freundin am 2. Oktober in Wels niedergestochen zu haben