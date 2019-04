„Rage 2“: So explosiv und feurig wird der Shooter

Wenige Wochen vor der Veröffentlichung von „Rage 2“ am 14. Mai für PC, Xbox One und PS4 heizen die Spieleschmieden id Software und Avalanche Studios die Vorfreude auf den Open-World-Rennspiel-Shooter mit einem neuen Gameplay-Trailer an. Zu sehen gibt es darin vor allem eines: Explosionen und viel Feuer.