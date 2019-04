Pub-Schlägerei? Riesen-Wirbel um Englands WM-Held

Sein Tor hielt er sauber. Everton gewann am Samstag in der Premier League bei West Ham und Marko Arnautovic mit 2:0. Zum Feiern gab‘s für Pickford also Grund. Und, so wird‘s medial zumindest kolportiert, er nützte den Grund. In Sunderland, seiner alten Fußball-Heimat, traf er in einem Pub ehemalige Klubkollegen.