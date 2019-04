Tierischer Ausreißer wehrt sich gegen seine Retter

Was für ein aufoperungsvoller Einsatz in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin: Ein kleiner Hund war dort in den eisigen Fluss gefallen und konnte sich nicht selbst aus seiner misslichen Lage befreien. Polizei und Küstenwache scheuten keine Mühen, um den Vierbeiner sicher an Land zu bringen - auch wenn sich der Kleine ganz schön gegen seine Rettung wehrte ...