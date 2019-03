Ärztekammer warnt erneut vor drohendem Ärztemangel

Pensionierungswelle wird Mangel verschärfen

Verschärft wird die Situation durch die Altersstruktur der Ärzte. Der Anteil der über 55-Jährigen ist bereits auf 29,7 Prozent gestiegen. Das bedeutet, dass mehr als 14.500 Ärzte in den nächsten zehn Jahren in Pension gehen werden, wenn sie bis 65 arbeiten. Nicht berücksichtigt ist dabei, dass Frauen typischerweise früher in Pension gehen. Szekeres machte auch darauf aufmerksam, dass gleichzeitig nicht genug junge Ärzte nachkommen. Nur sechs von zehn Absolventen beginnen auch tatsächlich in Österreich als Ärzte zu arbeiten. Das liegt nach Ansicht des Präsidenten an den Rahmenbedingungen, wenn mehr Absolventen in Österreich bleiben würden, müsste die Studentenzahl nicht erhöht werden.