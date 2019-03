Junger Einbrecher suchte den Reiz des Verbotenen

Das Motiv eines jungen Serieneinbrechers aus Wallern/T. klingt ungewöhnlich. Der 17-Jährige suchte bei seinen Taten vor allem angeblich den Reiz des Verbotenen.Der Jugendliche hat nun eingestanden, im Zeitraum zwischen Dezember 2018 und Februar 2019 in drei Hotels und vier Gastro- und Gesundheitsbetriebe in Bad Schallerbach und Wallern an der Trattnach eingestiegen zu sein. Erschwerend kommt hinzu, dass der Verdächtige bei einem Teil seiner Einbrüche eine Schreckschusspistole, die er rechtswidrig von einem gekauft hatte, mit sich geführt hat. In einem Hotel in Wallern legte er außerdem Feuer, um auf die Weise Spuren zu beseitigen.