Erdogan zeigt unzensiertes Christchurch-Mordvideo!

17 Minuten lang ist das Video, das der Attentäter von Christchurch live ins Internet übertragen hat, als sein jahrelanger Feldzug gegen Muslime in einer nicht zu fassenden und unglaublich brutalen und blutigen Tragödie endete: Er metzelte in zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt 50 Menschen nieder, Dutzende weitere sind verletzt. Unter den Opfern: kleine Kinder. Medien rund um die Welt zeigten diese Minuten des Terrors bewusst nicht, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hingegen schon: Bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Türkei lief das Video auf einer Leinwand - unzensiert!