60. Weltcupsieg! Shiffrin gewinnt vor „Wunderkind“

Neben Shiffrin freute sich auch Robinson riesig. Die 17-Jährige, die am 1. Dezember 2001 in der australischen Metropole Sydney geboren wurde, zeigte schon mit Platz drei im ersten Lauf auf und verbesserte sich mit zweitbester Zeit im Finale noch auf den zweiten Rang. „Das ist verrückt, ich bin überglücklich“, lautete ihr erster Kommentar. „Ich war schon aufgeregt, aber nach dem ersten Durchgang habe ich gewusst, dass ich ein gutes Ergebnis in der Tasche habe. Ich bin dann ruhig geblieben und habe einen guten Lauf gemacht.“