Raus! ManUnited im FA-Cup von „Wolves“ blamiert

In der zweiten Hälfte setzte ManCity die klare Überlegenheit in Tore um, hatte dabei aber auch eine große Portion Glück. Nach dem Anschlusstor durch Bernardo Silva (69.) fiel das 2:2 nämlich auf kuriose Art und Weise: Sergio Aguero schoss einen Elfmeter an die Stange, von den Schuhen von Goalie Kristoffer Nordfeldt sprang der Ball ins Netz (78.). Das Siegestor köpfelte Aguero in der 88. Minute aus Abseitsposition.