Andrea Mayr wieder Weltmeisterin im Skibergsteigen

Sport-Multitalent Andrea Mayr hat am Mittwoch ihren WM-Titel im Skibergsteigen in der Disziplin Vertical erfolgreich verteidigt. Die Oberösterreicherin (39) gewann in Villars-sur-Ollon in der Schweiz vor der Französin Axelle Gachet Mollaret und der Schweizerin Victoria Kreuzer. Bei den Herren kamen die Österreicher Armin Höfl und Christian Hoffmann auf die Ränge zehn und zwölf.