Krallt sich Wolfsburg Salzburgs Erfolgscoach Rose?

In der Gerüchteküche wird und wurde seit Wochen und Monaten gerade sein Name immer wieder heiß gehandelt, wenn und wann immer ein Trainerposten in der deutschen Bundesliga freizuwerden schien - Marco Rose, Erfolgscoach von Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg war und ist in aller Munde. Erst galt RB Leipzig als Favorit, später und bis zuletzt auch die TSG Hoffenheim - doch nun könnte es ganz anders kommen: Offenbar steht der VfL Wolfsburg in der Poleposition!