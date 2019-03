Toto Wolff vermisst Lauda: „Niki fehlt menschlich“

Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Lauda war zu Weihnachten an einer Gruppe erkrankt und deswegen wieder auf einer Intensivstation des Wiener AKH behandelt worden, wo ihm im Sommer eine neue Lunge eingesetzt worden war. Daher verzögert sich das Comeback des seit kurzem 70-Jährigen in der Motorsport-Königsklasse. „Es wissen nicht einmal die Ärzte. Wir würden uns wünschen, dass es so schnell wie möglich geht. Aber ich möchte auch keinen Druck ausüben“, meinte Wolff.