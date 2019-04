Wie gefährlich ist das Internet für unsere Kinder?

Mama-Bloggerin bindet eigene Kinder in ihre Beiträge ein

Die Agenturchefin Sina Schmid betreibt den Blog „Sina ... a working mom“. Sie ist zweifache Mutter. Bilder ihrer Kinder kommen in ihren Beiträgen vor - und sie muss sich deshalb öfter den Vorwurf gefallen lassen, dass sie ihren Nachwuchs zur Schau stelle. Was ihre Kinder von ihrer eigenen Medienpräsenz halten und worauf die Bloggerin bei der Darstellung ihrer Kids bei ihrer Tätigkeit achtet, wird in der Gesprächsrunde ebenfalls ein Thema sein.