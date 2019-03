„Kein guter Stil!“ Müller übt harte Kritik an Löw

Thomas Müller ist wegen der Ausmusterung aus dem DFB-Nationalteam sauer. „Kein Verständnis habe ich vor allem für diese suggerierte Endgültigkeit der Entscheidung. Mats, Jerome und ich sind immer noch in der Lage, auf Topniveau Fußball zu spielen“, verlautete Müller in einem am Mittwoch auf seinem Instagram-Account verbreiteten Video (oben).