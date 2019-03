Radikalisierter Häftling sorgt für Terror-Einsatz

Terror-Großeinsatz wegen einem radikalisierten Häftling in Frankreich: Ein gewalttätiger Islamist hat am Dienstag in einem Hochsicherheitsgefängnis in der Normandie zwei Wärter unter „Allahu Akbar“-Rufen („Gott ist groß“) mit einem Messer schwer verletzt (siehe auch Video oben). Anschließend verschanzte sich der 27-jährige Häftling mit seiner Lebensgefährtin in einem Zimmer. Elite-Polizeitruppen konnten die beiden nach einigen Stunden überwältigen. Der Tatort - ein Zimmer, in dem Häftlinge Besuch von ihren Familien bekommen dürfen - sei „ein Schlachtfeld“ gewesen: „Überall war Blut.“