Polizei ruft Doping-Sünder zur Selbstanzeige auf

„Verdunkelungsgefahr“ fällt weg

Schon in den nächsten Tagen, so die Ermittler, dürften die nächsten Sportler-Namen öffentlich werden. Wobei diese bei den Behörden nicht im Vordergrund stehen: „Uns geht es darum, die Hintermänner zu finden und Netzwerke zu zerschlagen. Das ist bei der Operation Aderlass gelungen“, sagt David Müller von der Nationalen Anti-Doping-Agentur. „Wer als Kronzeuge agiert und die Namen von Drahtziehern nennt, darf mit einer milderen Strafe rechnen.“ Weshalb Dopingsünder mit einer Selbstanzeige gut beraten sind. Denn mittels DNA-Analyse können die beschlagnahmten Blutbeutel bald zugeordnet werden. „Wenn jemand sich selbst stellt, fällt der Haftgrund wegen Verdunkelungsgefahr weg. Man erspart sich bis zu 48 Stunden in Haft“, ruft auch Dieter Csefan vom BKA zu diesem Schritt auf.