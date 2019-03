Schäuble glaubt, dass Briten in der EU-bleiben

Wolfgang Schäuble (CDU) hat am Sonntag mit einer Wortmeldung aufhorchen lassen, derzufolge er einen Verbleib Großbritanniens in der EU für zunehmend wahrscheinlich hält. „Ich glaube, Großbritannien wird die EU entweder gar nicht verlassen oder irgendwann wiederkommen“, sagte der deutsche Bundestagspräsident, der sich „durch die jüngsten Entwicklungen in dieser Überzeugung eher bestärkt fühlt“, in einem Interview.