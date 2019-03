Wie tickt Bundeskanzler Kurz im Ausland?

Verschollen im Flüchtlingslager

Darin und in vielen anderen Dingen gleicht Kurz seinem historischen Vorgänger Bruno Kreisky. Das sind Menschen, denen Politik im Blut liegt und die Politik leben. Manchmal werden sie auch unvorsichtig. In einem riesigen Flüchtlingslager, besser gesagt: Horrorlager, an der äthiopisch-somalischen Grenze, wo es hieß, dort säße der IS, galt der Bundeskanzler trotz doppelter Sicherheit in dem Riesentrubel plötzlich als verschollen. Bange Minuten, bis man Kurz in einer der Elendshütten fand, eine Großfamilie interviewend. Der Erkenntnisgewinn aus der Kanzlerrecherche: Flüchtlinge drängt es nicht nach Europa, sondern lieber zurück zu ihrem Stamm.