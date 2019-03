„Polizisten sind selber schuld an Verletzungen“

„Großes Problem mit Autoritätspersonen“

„Junge Asylwerber haben oft ein großes Problem mit österreichischen Autoritätspersonen“, zeigt sich der Welser FPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Kroiß beunruhigt: „Ich bin froh, wenn in Wels endlich die Polizeischule eröffnet wird. Dann bekommen wir 400 Schüler, die dann auch in der Stadt unterwegs sein werden“, so Kroiß weiter. Er hofft auf Konsequenzen für die beiden Randalierer, von denen einer gerade eine Lehre absolviert.