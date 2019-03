Dellach nass - St. Jakob kalt

Plus 21,9 Grad Celsius! In Villach war es Donnerstag am wärmsten. Auch in Rest-Kärnten ging es heiß her: In Ferlach (21), Weitensfeld (20,6), Klagenfurt (20,5) und Friesach (20,3 Grad) trug man T-Shirts. In den kommenden Tagen soll es kühler werden.