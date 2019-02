Ex-Vatikan-Finanzchef wegen Missbrauchs schuldig

Fälle reichen bis in die 1990er-Jahre zurück

Gegen Pell gibt es bereits seit Jahren verschiedene Missbrauchsvorwürfe. Die Fälle, wegen denen er nun verurteilt wurde, reichen bis in die Jahre 1996/97 zurück. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er seinerzeit nach einem Sonntagsgottesdienst in der Kathedrale in Melbourne einen 13-jährigen Buben zum Oralsex zwang und einen anderen ebenfalls sexuell belästigte. Einige Monate später bedrängte er demnach eines der beiden Kinder dann erneut.