Die Wälder Kanadas sind Kohlendioxid-Schleudern

Emissionen von Wäldern gelangen nicht in die Statistik

Kanadas Regierung hat sich dem Klimaschutz verschrieben und will die Treibhausgase um rund ein Drittel bis 2030 reduzieren. Daher verwundert es, dass der Staat die durch seinen Wald verursachten Emissionen nicht in der Treibhausgas-Statistik berücksichtigt. Es ist durch internationale Abkommen möglich, unkontrollierbare Faktoren wie Waldbrände oder Pilz- bzw. Schädlingsbefall nicht mit einzuberechnen.