Nach Chaos: So plant FIFA neue Handspiel-Regel

Breitet der Spieler also seine Arme waagerecht aus und stellt sie sich als Uhrzeiger vor, symbolisieren die Hände 3 und 9 Uhr. Bekommt der Spieler den Ball in dem oberen Raum zwischen den Armen an die Hand, ist es ein Handspiel, weil die Bewegung unnatürlich erfolgte. Bekommt der Spieler den Ball hingegen zwischen 8 und 9 Uhr oder 3 und 4 Uhr an die Hand, ist es Ermessenssache des Schiedsrichters. Aber: Bekommt der Spieler den Ball in dem Raum zwischen 4 und 8 Uhr an die Hand, ist es kein Handspiel. Klingt kompliziert, könnte aber endlich eine klare Richtlinie sein. Schon am 1. Juni könnte die neu Handregel in Kraft treten.