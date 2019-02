Supershow beim Red Bull PlayStreets in Bad Gastein

Live-Übertragung

Auch das Programm rund um den Event kann sich sehen lassen - von der Enthüllung des Sternes für den Sieger von 2017 an der „Wall of Fame“ am Mittwoch den 13. Februar und anschließender Party im Silver Bullet, bis hin zu zahlreichen Sideevents in den umliegenden Bars - das Red Bull PlayStreets verspricht eine Woche Party in Bad Gastein! Außerdem läuft Red Bull PlayStreets am 15. Februar ab 20 Uhr live auf Red Bull TV (www.redbull.tv) und wird ab 22:15 Uhr bei ServusTV zu sehen sein.