Kneissl: „Ausgezeichnete bilaterale Beziehungen!“

Kneissl weist Kritik an „Anti-Iran-Konferenz“ zurück

Kneissl begründete ihre Teilnahme an der von Kritikern als „Anti-Iran-Konferenz“ eingestuften Zusammenkunft damit, dass man mit allen Seiten im Dialog bleiben müsse. Zugleich äußerte sie sich in Anspielung auf die einzelgängerische Außenpolitik von US-Präsident Donald Trump anerkennend, dass die USA eine multilaterale Initiative in der Nahostpolitik lanciert hätten. „Die Teilnahme an der Konferenz hat keine rechtlichen Implikationen“, betonte sie.