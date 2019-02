Didi vor Inter-Hit: „Für solche Spiele lebt man“

„Es ist natürlich so, dass man für solche Spiele lebt“, betonte Rapid-Coach Dietmar Kühbauer am Mittwoch. Sein Team gehe als „klarer Außenseiter“ ins Rennen. „Das Schöne im Fußball ist aber, dass man nie weiß, was passieren kann. Die Jungs haben die Möglichkeit einen großen Gegner in die Knie zu zwingen und wissen, dass sie dafür alles abrufen müssen, was in ihnen steckt“, verlautete der 47-Jährige.