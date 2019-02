Brexit: Britischer Minister will Militär stärken

Der britische Verteidigungsminister Gavin Williamson will dem Militär bei der Wahrnehmung der internationalen Interessen seines Landes nach dem Brexit eine größere Rolle zukommen lassen. „Der Brexit hat uns an einen großen Moment in unserer Geschichte gebracht, in dem wir unsere globale Präsenz stärken müssen“, so der Minister. Und fügte hinzu: „Wir können neue Allianzen aufbauen, alte wiedererwecken und vor allem klarmachen, dass wir das Land sind, das bei Bedarf handeln wird - und eine Nation, an die sich die Menschen wenden können, wenn die Welt Führung braucht.“