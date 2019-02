„Schau sie dir an, die zwei Deppen“

Was ist euch in dieser Zeit am meisten in Erinnerung geblieben?

Armin: Unvergesslich war der Neunfach-Erfolg am Patscherkofel 1998, Hermann Maiers Brezn in Nagano, Fritz Strobls Olympiasieg in Salt Lake City, Stephan Eberharters Siegesfahrt 2004 in Kitzbühel. Aber auch Dinge, wie Hans Gruggers Sturz auf der Streif 2011.

Hans: Da bin ich mutterseelenallein vor dem Fernseher gesessen und hab mir echt die Sinnfrage gestellt. Was soll der Schmarrn jetzt. Das ist mir so richtig nahe gegangen. Da zieht’s mir jetzt noch die Gänsehaut auf.