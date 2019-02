Schalke-Legende Rudi Assauer (74) ist tot!

Assauer hatte sich bereits vor einigen Jahren aus dem Fußball-Geschäft und auch weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen - vor allem wegen einer 2010 diagnostizierten und 2012 bekannt gemachten Alzheimer-Erkrankung. In seiner Autobiografie hatte der ehemalige Schalke-Macher sein Leiden höchstselbst mit zum Thema gemacht. In einem Interview mit der „Bild“ erklärte er in etwa zu jener Zeit: „Mein Hirn, die Rübe da oben, funktioniert nicht mehr. Es wird ja nicht besser, eher schlechter. Ich muss mich damit abfinden. Verdammte Hacke!“