Feministin attackiert Moser-Pröll: „Sie lügen!“

Stein des Anstoßes für Schwarzers Brief an das österreichische Ski-Idol war ein Interview der Salzburgerin am vergangenen Freitag in der „Tiroler Tageszeitung“. Darin sagt Moser-Pröll, dass sie im Jahr 1971, „als ich an die Weltspitze fuhr“, Briefe von der deutschen Feministin erhalten habe. Schwarzer soll Prominente schriftlich gebeten haben, sie in Sachen Gleichberechtigung zu unterstützen. „Ich machte nicht mit, weil ich nie das Gefühl hatte, dass ich irgendwo benachteiligt wurde“, so Moser-Pröll in dem Interview.