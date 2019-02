Neue Anklage-Details: Scheinrechnung um 36.000 €

Meidlinger will trotzdem in der Politik bleiben

Meidlinger will trotz aller Rücktrittforderungen von ÖVP und FPÖ in der Politik bleiben: „Ich war dort der Feind, ich wollte aufräumen.“ Dass dies beim OSV bis 2013 durchaus nötig war, zeigen auch weitere Details aus dem Umgang mit öffentlichen Geldern: So hatte der OSV-Generalsekretär damals ein 90.000-€-Gehalt, einen Audi A6 als Dienstwagen, der Sportkoordinator fuhr einen Audi A3 - und die Verwaltungskosten summierten sich bereits im Jahr 2011 auf 400.000 €.