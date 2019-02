Eine Reise durch Prag mit der ganzen Familie

Nicht so in Prag. Hier kommen selbst die Jüngsten auf ihre Kosten. Die tschechische Hauptstadt bietet eine Unmenge an Möglichkeiten für Familien mit Kindern. Der Spaziergang durch den historischen Stadtkern hält den Nachwuchs bei Laune: An vielen Straßenecken vermitteln Puppentheater die Geschichte der Stadt auf spielerische Weise. Wir schlendern über die Karlsbrücke an der Moldau mit ihren 16 Bögen und 30 Statuen, vorbei am Rathausturm und seiner astronomischen Uhr sowie zum Spielzeugmuseum auf der mächtigen Prager Burg.