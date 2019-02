Österreich hat wieder einen Air-Race-Piloten

„Seit meiner Kindheit hatte ich den Drang, so schnell wie möglich zu fliegen“, wurde Strasser am Freitag in einer Aussendung zitiert. Begonnen hat Strasser mit Bau und Fliegen von ferngesteuerten Flugzeugen, über das Segelfliegen wurde er Flugbetriebsleiter am kleinen Flugplatz Leoben-Timmersdorf. Die Karriere ging mit der Privatpilotenlizenz und Einsätzen als professioneller Kunstflugpilot weiter. Der heute 34-jährige Kunstfluglehrer hat Österreich auch schon bei Titel-Entscheidungen auf europäischer Ebene vertreten, fliegt Ambulanz-Einsätze und ist Ausbildner.