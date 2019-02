„Sieht aus, als hätte er am Hungertuch genagt“

„Es sieht so aus, als müssten Zahnärzte am Hungertuch nagen“, ist auch der Ternberger SPÖ-Bürgermeister Leopold Steindler über die im Raum stehenden Machenschaften des Ex-Zahnarztes empört. Vor fast vier Jahren hat der Medizinier im Vierkanter mitten im Ort seine Ordination eröffnet. Eine weitere Praxis betrieb er in Dietach.