Debütant eröffnet! Das sind die Davis-Cup-Duelle

Der Sieger der Begegnung ist für das neu geschaffene Finalturnier mit 18 Nationen (6 Dreiergruppen) vom 18. bis 24. November in Madrid qualifiziert. Die Auslosung dafür erfolgt am 14. Februar in der spanischen Hauptstadt. Der Verlierer spielt im September gegen den Abstieg (Auslosung dafür am nächsten Mittwoch in London).