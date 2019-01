Rita Ora: Eine wilde Affäre mit Brooklyn Beckham?

Brooklyn bombadierte Rita mit Liebesbotschaften

Zwar wurde das ungleiche Paar das ein oder andere Mal händchenhaltend in London gesichtet und habe, wie Vic selbst herausfand, auch anzügliche SMS ausgetauscht, dennoch hatte die „Let You Love Me“-Sängerin schnell genug von dem Jungspund. Während sie darauf pochte, es rein freundschaftlich zu halten, ging er aber in die Offensive: Brooklyn belästigte die damals 26-jährige mit unzähligen Anrufen und Nachrichten. Dabei machte er auch keinen Halt vor ihrem näheren Umfeld. In seiner Vernarrtheit ging er sogar so weit, sich selbst bei ihren Eltern vorzustellen.