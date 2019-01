Pflegerin soll eine 90-Jährige bestohlen haben

Von 27. November bis 28. Dezember 2018 soll die Verdächtige in der Unterkärntner Wohnung der von ihr betreuten 90-Jährigen zur Diebin geworden sein: Sie soll mit einem widerrechtlich erlangten Tresorschlüssel den Schmuck und das Sparbuch aus dem Möbeltresor im Ankleidezimmer genommen haben. Auch eine Damenhandtasche wird vermisst. Die Rumänin wird verdächtigt, mit der Beute in ihre Heimat gereist zu sein. Als sie am 25. Jänner zurückkehrte, um die Pensionistin für weitere vier Wochen zu betreuen, wartete bereits die Polizei. In der Einvernahme war die 37-Jährige nicht geständig. Sie gab an, einen Teil des Schmucks von der 90-Jährigen geschenkt bekommen zu haben.