Causa Ottrubay: Dubioser Krimi um eine alte Dame

Streit um Wohnort der Mutter

Die kolportierte Vorgeschichte zu den Ereignissen in der Esterhazystraße: Bereits seit Längerem gebe es zwischen den Kinder der reichen Witwe unschöne Diskussionen darüber, wo und wie die alte Dame ihren Lebensabend verbringen solle. Die Töchter würden für ihre Unterbringung in einer noblen Seniorenresidenz in Luzern plädieren, der Sohn für eine private Betreuung in seiner Nähe. Im vergangenen September schaffte er es schließlich, seinen Wunsch durchzusetzen, Magdalena Ottrubay übersiedelte von der Schweiz ins Burgenland. Gegen den Willen der 87-Jährigen, so die Überzeugung ihrer Töchter. Die in der Folge eine „Rückholaktion“ zu planen begannen.