Causa Esterhazy: 87-Jährige wohlbehalten in Tirol

Die 87 Jahre alte Magdolna Theresia Ottrubay war am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr zusammen mit ihrer Pflegerin in Richtung Bergkirche in Eisenstadt unterwegs, als plötzlich zwei dunkle Limousinen stehen blieben. Ein Mann und eine Frau stiegen aus den Fahrzeugen, stießen die Pflegerin zur Seite und nahmen die Seniorin in einem der Autos mit. Jüngsten Angaben der Polizei zufolge sei die 87-Jährige freiwillig eingestiegen. „Die an der Wegbringung Beteiligten“ hätten sich außerdem noch in der Nacht auf Mittwoch bei der Polizei in Tirol gemeldet.