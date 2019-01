870.000 Euro Schaden: Betrüger von Polizei gefasst

Hinweis führte zu flüchtigem Serben

Ein Hinweis habe die Beamten dabei auf die richtige Spur gebracht, so Polizeisprecher Harald Sörös am Freitagvormittag. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Kürschnergasse konnte den mutmaßlichen Betrüger am Donnerstag kurz nach 15 Uhr in einer Wohnung in der Andreas-Hofer-Straße im Bezirk Floridsdorf ausfindig machen. Der Verdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen, hieß es.