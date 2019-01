Weltmeister Prommegger verzichtet auf Moskau-Event

Deshalb zieht es Prommegger vor, sich bis zum Abflug zu den Titelkämpfen im US-Bundesstaat Utah am kommenden Dienstag in Österreich behandeln zu lassen, „um dieses Problem zu minimieren. Es ist zwar nichts Dramatisches, aber das Knie verursacht beim Snowboarden manchmal Schmerzen“, erklärte der 38-jährige Salzburger. Damit ruhen die rot-weiß-roten Hoffnungen in Russland bei den Herren auf Weltcup-Spitzenreiter Benjamin Karl sowie Alexander Payer, Lukas Mathies, Sebastian Kislinger und Arvid Auner. Vor allem Karl hat mit drei zweiten Plätzen gute Erinnerungen an den City-Event in Moskau. „In einer Großstadt zu fahren, ist immer etwas Besonderes, daher gehe ich topmotiviert in das Wochenende“, betonte der 33-jährige Niederösterreicher.