Streit um die Bienenrassen: Imker-Chef trat zurück

Kronhofer legte Amt zurück

Der Gailtaler Carnica-Züchter Arno Kronhofer, seit 15 Jahren Funktionär und drei Jahre lang Obmann, legte sein Amt zurück. Grund für das Misstrauen war einmal mehr die Rassendiskussion. In Kärnten darf nur die Carnica gezüchtet werden. Doch auch die Buckfast erzeugt Honig. Nun wird - wie berichtet - eine Gesetzesnovelle begutachtet: Kärnten soll Carnica-Schutzgebiet bleiben, doch im Lavant-, Gurk- und Görtschitztal könnten Freizonen verordnet werden, in denen andere Bienen fliegen. „In Pufferzonen, wo die Gefahr der Vermischung besteht, würde das Land die Kosten für die Umweiselung, also für neue Königinnen, tragen“, so Barbara Wedenigg vom Büro des Landesrates Martin Gruber.