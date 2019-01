„Streif“-Fans sehen jetzt „nur“ Kitzbühel-Slalom!

Wenn das Wetter nicht will, helfen die beste Organisation und das beste Bemühen nichts: Wegen prognostizierten Schneefalls am Samstag, dem für die Abfahrt eingeplanten Renntag in Kitzbühel, verschoben die Veranstalter der 79. Hahnenkamm-Rennen den Speed-Klassiker auf den Freitag - ebenfalls einen Tag nach „vorne“ wanderte der Slalom. Alles palletti mit dieser Lösung? Nicht wirklich, denn zahlreiche Fans mit Tagestickets bekommen nun Rennen zu sehen, die sie womöglich gar nicht sehen hatten wollen…