Brutale Streif: Hausherr „noch nie so überfordert“

Die Hüfte schmerzt. Ein ungutes Andenken an die Wengen-Kombi. Und das lastete bei der Besichtigung der eisigen Streif am Morgen schwer auf der Seele von Matthias Mayer. Aber einmal im Starthaus, waren die Probleme wie weggeblasen, „Mothl“ knallte eine Trainingsbestzeit hin: „Wie - weiß ich selbst nicht. Aber die Aussagekraft hält sich beim ersten Training eh in Grenzen.“