Olympia: Japan-Supermärkte verbannen Sex-Magazine

Auch wolle man mit der zu Ende August geplanten Porno-Verbannung mehr Rücksicht auf Frauen und Kinder nehmen, wie die Nachrichtenagentur Kyodo am Dienstag meldete. Zehntausende solcher „Kombini“, wie die Supermärkte kurz genannt werden, gibt es in Japan. Ministop, einer der Kombini-Betreiber, ging bereits mit gutem Beispiel voran und hat den Verkauf aufreizender Magazine in seinen rund 2.000 Märkten gestoppt. Konkurrent FamilyMart verkauft immerhin in 2.000 seiner rund 16 000 Läden keine Pornos mehr.