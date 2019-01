Flugshows und Konzerte am Airport in Klagenfurt

Auch in der Luft könnte es mehr Unterhaltung geben: Die neuen Eigentümer wollen spektakuläre Flugshows an Land ziehen, wie man sie etwa von der Airpower in der Steiermark kennt. „Wir prüfen, was in dem Bereich im Kärntner Luftraum möglich wäre“, erklärt Orasch. Für konkrete Namen und Details sei es im Moment aber noch zu früh.