Keine Podestplätze für ÖSV-Fahrer bei PGS in Rogla

Am nächsten dran an einem Podestplatz war Riegler bei den Frauen, bei denen Olympiasiegerin Ester Ledecka wegen des Alpin-Weltcups in Cortina fehlte. Die 45-jährige Salzburgerin scheiterte im Viertelfinale nur um zwei Hundertstel an Nadya Ochner (ITA). „Nachdem ich in den ersten beiden Saison-Riesentorläufen ausgeschieden bin, muss ich mit Platz fünf eigentlich zufrieden sein“, sagte Riegler, die in Bad Gastein zur ältesten Weltcupsiegerin aller Zeiten avanciert war.