Starke Aufholjagd von Straka in Kalifornien

Sepp Straka hat beim Desert Classic in La Quinta eine starke Aufholjagd hingelegt. Mit einer 67er-Runde machte der austroamerikanische Profigolfer am Samstag 38 Plätze gut und liegt als 90. bei gesamt 4 unter Par nur noch knapp hinter der Cut-Marke. Weil beim 5,9-Mio.-Dollar-Event in Südkalifornien auf drei Plätzen gespielt wird, wird das Feld erst nach 54 Löchern ausgesiebt.