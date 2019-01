Rapid-Gegner Inter reagiert auf Affenlaute

Vor leeren Rängen

Inter ist im Europa-League-Sechzehntelfinale der Gegner des SK Rapid (Hinspiel am 14. Februar in Wien). In der italienischen Meisterschaft rangieren die „Nerazzurri“ derzeit an der dritten Stelle. Aufgrund der jüngsten rassistischen Aktionen von Inter-Fans findet das kommende Heimspiel am Samstag gegen Sassuolo in Mailand vor leeren Rängen statt.